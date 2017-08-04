نيمار: لم أنضم لباريس سان جيرمان بسبب الأموال

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أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، المنضم حديثًا من صفوف برشلونة الإسباني، سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الفرنسي، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام.

البرازيلي صاحب الـ25 عامًا أصبح هو الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، بعدما قام بدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو لناديه السابق «برشلونة»، قبل أن يعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع اللاعب لمدة 5 مواسم.

وقال نيمار: "أشعر أنني في بيتي، لدي مزيد من الأصدقاء بصفوف باريس سان جيرمان، وجئت هنا من أجل تحديات جديدة في مشواري مع كرة القدم، جاهز للعب، وأتطلع لارتداء قميص الفريق في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن قرار رحيله عن صفوفه برشلونة، والانضمام إلى صفوف سان جيرمان، هو الأصعب في حياته. وأوضح: "لم أنضم إلى باريس سان جيرمان من أجل المال، وإلا كنت في مكان آخر، بل قررت الانضمام إلى نادٍ كبير، والبحث عن تحديات جديدة، فأفضل لاعبين يوجدون هنا في باريس".

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وبسؤاله عن الشرط الجزائي الجديد في عقده مع النادي الباريسي، رد اللاعب البرازيلي ضاحكًا: "لقد وصلت إلى باريس منذ دقائق".

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه قرر الانضمام إلى صفوف العملاق الباريسي، منذ 48 ساعة فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه مستعد لخوض مباراة أميان، في بداية مشوار باريس سان جيرمان، بالدوري الفرنسي.

واختتم نيمار قائلا: "رحيلي عن برشلونة كان قرارا هو الأصعب في حياتي، كنت متأثرا بشدة بصداقاتي هناك، وأشكر كل زملائي السابقين في برشلونة، احتضنوني وعاملوني جيدا منذ أن جئت من البرازيل، وليس صحيحًا أنني تركت برشلونة لأنني لست النجم الأول في الفريق، بل لبحثي عن تحد جديد".