أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مدربون تعرضوا للإقالة بسبب ضعف النتائج في المباريات التحضيرية

Google+ Print
مدربون تعرضوا للإقالة بسبب ضعف النتائج في المباريات التحضيرية مدربون تعرضوا للإقالة بسبب ضعف النتائج في المباريات التحضيرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعالت أصوات جماهير أرسنال المطالبة بإقالة المدرب أرسين فينجر، وذلك بعد خسارة الفريق منذ أكثر من أسبوع من تشيلسي في الجولة الآسيوية بثلاثية نظيفة، الأمر الذي طرح بدوره التساؤل بشأن ما إذا كان قد تمت إقالة مدرب من قبل، بسبب ضعف نتائجه في الفترة التحضيرية.

كانت الإجابة عند صحيفة "الجارديان" البريطانية وتحديدًا في عام 2015، عندما أقال نادي باشلي مدافع تشيلسي وميلول ودالاس سيدكيكس السابق دافيد سترايد بعد 5 أسابيع ونصف فقط بسبب ضعف النتائج، عندما فشل فريقه في إحراز أي هدف في 4 مباريات، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وذلك إلى جانب عدم إبرامه أي صفقات.

وقبل مونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك، أقال الاتحاد السوفييتي مدربه إدوارد مالوفيف قبل انطلاق البطولة بشهر واحد بسبب ضعف نتائج الفريق في المباريات الودية، ليحل محله الأسطورة فاليري لابونفسكي الذي اختار في قائمة 12 لاعبا من أصل 22 لاعبا من فريقه دينامو كييف.

شاهد أيضا

وقدم الاتحاد السوفييتي مستوى طيبا في المونديال ووصل إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام بلجيكا بنتيجة 4-3، وأخيرًا أتى ذكر المدرب النرويجي يورن أندرسون.

تولى أندرسون نادي ماينز خلفًا ليورجين كلوب قبل موسم 2008- 2009، ونجح في التأهل بالفريق إلى الدوري الألماني، وخلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد نشبت خلافات بينه وبين إدارة النادي حول إدارته للفريق.

ورفض أندرسون أن يعلق اللاعبون صورهم الخاصة مع عائلاتهم في غرف خلع الملابس، وبعد سلسلة من النتائج المتواضعة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وخروج ماينز من الدور الأول لكأس ألمانيا أمام نادي لوبيك من الدرجة الرابعة، تم إقالة أندرسون يوم 3 أغسطس من عام 2009 قبل بداية الدوري بأربعة أيام ليتم استبداله توماس توخيل به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع