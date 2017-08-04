مدربون تعرضوا للإقالة بسبب ضعف النتائج في المباريات التحضيرية

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تعالت أصوات جماهير أرسنال المطالبة بإقالة المدرب أرسين فينجر، وذلك بعد خسارة الفريق منذ أكثر من أسبوع من تشيلسي في الجولة الآسيوية بثلاثية نظيفة، الأمر الذي طرح بدوره التساؤل بشأن ما إذا كان قد تمت إقالة مدرب من قبل، بسبب ضعف نتائجه في الفترة التحضيرية.

كانت الإجابة عند صحيفة "الجارديان" البريطانية وتحديدًا في عام 2015، عندما أقال نادي باشلي مدافع تشيلسي وميلول ودالاس سيدكيكس السابق دافيد سترايد بعد 5 أسابيع ونصف فقط بسبب ضعف النتائج، عندما فشل فريقه في إحراز أي هدف في 4 مباريات، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وذلك إلى جانب عدم إبرامه أي صفقات.

وقبل مونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك، أقال الاتحاد السوفييتي مدربه إدوارد مالوفيف قبل انطلاق البطولة بشهر واحد بسبب ضعف نتائج الفريق في المباريات الودية، ليحل محله الأسطورة فاليري لابونفسكي الذي اختار في قائمة المنتخب 12 لاعبا من أصل 22 لاعبا من فريقه دينامو كييف.

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وقدم الاتحاد السوفييتي مستوى طيبا في المونديال ووصل إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام بلجيكا بنتيجة 4-3، وأخيرًا أتى ذكر المدرب النرويجي يورن أندرسون.

تولى أندرسون نادي ماينز خلفًا ليورجين كلوب قبل موسم 2008- 2009، ونجح في التأهل بالفريق إلى الدوري الألماني، وخلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد نشبت خلافات بينه وبين إدارة النادي حول إدارته للفريق.

ورفض أندرسون أن يعلق اللاعبون صورهم الخاصة مع عائلاتهم في غرف خلع الملابس، وبعد سلسلة من النتائج المتواضعة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وخروج ماينز من الدور الأول لكأس ألمانيا أمام نادي لوبيك من الدرجة الرابعة، تم إقالة أندرسون يوم 3 أغسطس من عام 2009 قبل بداية الدوري بأربعة أيام ليتم استبداله توماس توخيل به.