إصابة ​10 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب ​10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل على متنها أشخاصًا، كانوا في اتجاههم لمصيف بلطيم، على الطريق الدولي الساحلي، بمدخل مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة تلقت بلاغًا من محمد زيان مدير نقطة إسعاف بلطيم، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، تقل على متنها مجموعة من الأشخاص​ على الطريق الدولي الساحلي، بمدخل مدينة ​مصيف ​ بلطيم، ووجود مصابين.

وأكد عبد الله حلاوة، مسئول الإعلام بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، أن 12 سيارة إسعاف، انتقلت إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي.

​وأوضح أن مدير الهيئة، الدكتور أحمد الجنزوري، فتح خطًا ساخنًا مع نقطة إسعاف بلطيم لمتابعة حالة المصابين، وأصدر توجيهاته باستعداد السيارات، تحسبًا لنقل حالات لأي مستشفى آخر خارج المحافظة. ​