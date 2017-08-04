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إعادة حركة المرور بطريق "السويس - القاهرة" بعد توقفها لمدة ساعة

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إعادة حركة المرور بطريق "السويس - القاهرة" بعد توقفها لمدة ساعة إعادة حركة المرور بطريق "السويس - القاهرة" بعد توقفها لمدة ساعة

مصراوي Masrawy

إعادة حركة المرور بطريق "السويس - القاهرة" بعد توقفها لمدة ساعة

03:01 م الجمعة 04 أغسطس 2017

السويس - حسام الدين أحمد:

أعادت إدارة مرور السويس، حركة المرور على طريق "السويس - القاهرة" بعد توقفها لمدة ساعة ظهر اليوم، الجمعة، بسبب اشتعال النيران في سيارة نقل بالطريق.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا من مرور السويس يفيد باشتعال النيران في سيارة نقل بالكيلو 60 بطريق السويس – القاهرة.

وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وأزالت آثار الحريق، بالتعاون مع إدارة مرور السويس في عوده حركة السيارات بالطريق.

وأسفر الحريق عن إصابة السائق، ونُقل لمستشفى السويس العام في حالة حرجة.

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مصراوي Masrawy

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