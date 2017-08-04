بالصور.. تشييع جثماني شهيدي هجوم "إسنا" الإرهابي في جنازة عسكرية وشعبية بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

شيع أهالي مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، جثماني شهيدي الوطن في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين أمني متحرك، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة، ومواطن وإصابة 3 آخرين.

وأقيمت للشهيدين جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بمشاركة كافة القيادات الأمنية والتنفيذية ثم توجهت الجنازة بالجثمان إلى مدافن عائلتي الشهيدين جنوب المحافظة ليواري جثمانهما بعد تشييعهما لمثواهما الأخير.

وشارك في الجنازة اللواء محمد بدر، محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء مصطفى صلاح، مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب.

وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب، ومطالبة بالقصاص للشهداء منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

وشهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء أمس الخميس، حادث إرهابي، عندما أطلق إرهابيين اثنين الرصاص على كمين أمني متحرك، أثناء استيقافهما حال استقلالهما سيارة نقل، وأسفر الحادث عن استشهاد أمين الشرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبدالماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسئول أمني، إن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحيازته بندقية آلية، و3 خزائن رصاص، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى وحزام ناسق وقنبلة يديوية معدان للانفجار، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.