أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثماني شهيدي هجوم "إسنا" الإرهابي في جنازة عسكرية وشعبية بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثماني شهيدي هجوم "إسنا" الإرهابي في جنازة عسكرية وشعبية بالأقصر

03:00 م الجمعة 04 أغسطس 2017

  • عرض 10 صورة

    d7198fdfa8.jpg

  • عرض 10 صورة

    e219ebdf91.jpg

  • عرض 10 صورة

    07f0e6d4cf.jpg

  • عرض 10 صورة

    69747019ca.jpg

  • عرض 10 صورة

    d6a14a0f25.jpg

  • عرض 10 صورة

    22338143a5.jpg

  • عرض 10 صورة

    3c200ef26a.jpg

  • عرض 10 صورة

    f701ce2abb.jpg

  • عرض 10 صورة

    8157626079.jpg

  • عرض 10 صورة

    fb51992838.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إزالة عقارين بدون ترخيص بحي وسط الإسكندرية

الألبوم التالى

بالصور.. إزالة عقارين بدون ترخيص بحي وسط الإسكندرية

الأقصر – محمد محروس:

شيع أهالي مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، جثماني شهيدي الوطن في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين أمني متحرك، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة، ومواطن وإصابة 3 آخرين.

وأقيمت للشهيدين جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بمشاركة كافة القيادات الأمنية والتنفيذية ثم توجهت الجنازة بالجثمان إلى مدافن عائلتي الشهيدين جنوب المحافظة ليواري جثمانهما بعد تشييعهما لمثواهما الأخير.

وشارك في الجنازة اللواء محمد بدر، محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء مصطفى صلاح، مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب.

وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب، ومطالبة بالقصاص للشهداء منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

وشهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء أمس الخميس، حادث إرهابي، عندما أطلق إرهابيين اثنين الرصاص على كمين أمني متحرك، أثناء استيقافهما حال استقلالهما سيارة نقل، وأسفر الحادث عن استشهاد أمين الشرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبدالماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسئول أمني، إن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحيازته بندقية آلية، و3 خزائن رصاص، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى وحزام ناسق وقنبلة يديوية معدان للانفجار، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر أمني يكشف لمصراوي هوية أحد منفذي هجوم الأقصر الإرهابي

    أخبار

  • مدير أمن الأقصر لمصراوي: نتعقب الإرهابي الهارب ونستجوب المقبوض عليه

    أخبار

  • ننشر صور المتفجرات المضبوطة في هجوم إسنا

    أخبار

  • استنفار أمني بالأقصر بعد هجوم إسنا.. والمحافظ ومدير الأمن يتوجهان

    أخبار

إعلان

d67a33bfec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين