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الفقي: 80% من إجراءات الإصلاح صعبة على المواطن لكن لها أثر إيجابي (فيديو)

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الفقي: 80% من إجراءات الإصلاح صعبة على المواطن لكن لها أثر إيجابي (فيديو) الفقي: 80% من إجراءات الإصلاح صعبة على المواطن لكن لها أثر إيجابي (فيديو)

التحرير

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أشاد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بالإجراءات التي اتخذت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها تحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه أنعش شرايين الاقتصاد المصري.

أضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "وزارة المالية هي من تمثل ، و80% من الإجراءات التي تم اتخاذها، وهي صعبة للغاية على المواطن، سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري".

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وتابع: "السياحة شهدت تحركا كبيرا، فهناك تعافٍ في الاستثمارات، فتحرير سعر الصرف شجع المستثمرين على الاستثمار في ".

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التحرير

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