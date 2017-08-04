ترامب يحتفي باستثمارت جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤشرات النمو في الاقتصاد الأمريكي والصناعات الثقيلة في سلسلة من التغريدات التي نشرها صباح اليوم، الجمعة، حيث رحب ترامب باعلان كل من شركتي "مازدا" و "تويتا" بانشاء مصنع مع قدرة على انتاج 300،000 سيارة سنويا، بحلول عام 2021.

وصرح ترامب أن شركة صناعة السيارات اليابانية تخطط لانفاق 1.6 مليار دولار لبناء مصنع في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يخلق نحو 4000 فرصة عمل للشعب الأمريكي.

كما أوضح ترامب أن ثقة المستهلك وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاما، وذلك نتيجة لبراعة ادارته.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد شن هجومًا على شركة "تويوتا" سابقا، بعد اعلانها التخطيط لإنتاج نموذج "كورولا" في مصنع جديد في المكسيك

في الوقت نفسه، هنأ ترامب سكان ولاية "غرب فيرجينيا" الأمريكية على تجربته الرائعة بها، أمس الخميس، كاشفًا عن أن معنوياته كانت مرتفعة وسط الجماهير، لاسيما بعد أن أعلن حاكم ولاية ويست فرجينيا الأمريكية، جيم جاستس، تخليه عن الحزب الديمقراطي، وانضمامه إلى الحزب الجمهوري.

وقد أشاد "جاستس" بترامب، أمام الآلاف من مؤيديه في تجمع بمدينة هانتنجتون، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس ترامب الولاية.