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العثور على جثة شخص متوفي داخل شقته بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة شخص متوفي داخل شقته بالقليوبية

02:42 م الجمعة 04 أغسطس 2017

العثور على جثة شخص متوفي داخل شقته بالقليوبية

ارشيفيه

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل شقته بمدينة طوخ، تبين أنه كان يعاني من مرض نفسي، وكانت أسرته تقوم بعلاجه في إحدى مستشفيات الطب النفسي بالقاهرة.

ونقلت الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته.

وتلقى المقدم أحمد كمال أبو العزم، رئيس مباحث مركز طوخ بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة لشخص يدعى "مدحت سرور"، 50 عامًا، داخل شقته بمدينه طوخ.

وجرى إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد الألفي مدير المباحث، والعميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، ما ينفي وجود شبهة جنائية.

وبسؤال أسرته أكدوا أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، وكان يعالج في إحدى مستشفيات الطب النفسي بالقاهرة، وعاد منها مؤخرًا وفوجئوا أمس أثناء زيارته أنه متوفي في شقته، وتبين سلامة أبواب الشقة، ما يدل على عدم وجود سرقه لمحتوياتها وتولت النيابة التحقيق.

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