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النيابة تستمع لأقوال شهود عيان ومصابي حادث إسنا بالأقصر

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مصراوي Masrawy

النيابة تستمع لأقوال شهود عيان ومصابي حادث إسنا بالأقصر

02:29 م الجمعة 04 أغسطس 2017

النيابة تستمع لأقوال شهود عيان ومصابي حادث إسنا بالأقصر

تعبيرية

الأقصر – محمد محروس:

استمعت نيابة العامة بالأقصر، اليوم الجمعة، تحت إشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات المحافظة، لأقوال المصابين وشهود العيان في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين أمني متحرك بمركز إسنا، جنوب المحافظة، مساء أمس الخميس، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن وإصابة 3 آخرين.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات جهاز الأمن الوطني حول الواقعة، وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث والسيارة التي استخدمها الإرهابيون في ارتكاب الجريمة.

كانت مدينة إسنا، جنوب الأقصر، شهدت مساء أمس الخميس، حادث إطلاق نار من قبل إرهابيين اثنين على كمين أمني متحرك أثناء استيقافهما حال استقلالهما لسيارة نقل، وأسفر الحادث عن استشهاد أمين الشرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبد الماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسئول أمني، إن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى وحزام ناسق وقنبلة يدوية معدان للانفجار.

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