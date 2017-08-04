أشهر معالم "إسنا" السياحية التي لا يعرفها البعض.. منها "المئذنة العمرية"

كتب - هشام عواض:

بمجرد قراءة حادث اطلاق النار على كمين شرطة في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، ربما لا يعرفها البعض بالرغم من وجود معالم سياحية بها يتردد عليها الزائرون من كل مكان، حيث أن بها مناطق سياحية وآثرية تستحق الزيارة.

وتجذب المدينة السياح لها سواء داخليًا من المصريين أو خارجيًا من الأجانب، وأبرزها معبد خنوم، ونقدم إليك أهم المعالم السياحية في المدينة، بحسب الموقع الرسمي لمدينة إسنا.

- معبد خنوم

معبد خنوم أو ما يسمى بمعبد إسنا، يعد من أبرز المعالم السياحية والأثرية في المدينة، ويقع المعبد في الضفة الغربية لنهر النيل على بعد 100 متر منه، وتنخفض أرضية المعبد بعمق 9م تقريبًا عن مستوى الأرض الحديثة لمدينة إسنا وينزل إليه بسلم .

وكان قد خُصص هذا المعبد لعبادة الإله خنوم مع كل من زوجته منحيت نيبوت أما الآله خنوم فقد مثل برأس كبش وجسد إنسان ويعرف باسم الإله الفخراني أو خالق البشر من الصلصال وباسم خنوم رع سيد إسنا.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر عن وضع مخطط تفصيلي للارتقاء بالبيئة العمرانية لمنطقة المعبد وتنمية المنطقة الأثرية حوله، وتطوير المدخل ومنطقة البازارات المؤدية إلى المعبد، بهدف تدفق الحركة السياحية على المعبد، وتوفير الخدمات اللائقة للسائحين.

- المسجد العمري والمأذنة العمرية

وهو أول مسجد بني في مدينة إسنا، وسمى بالمسجد العمري نسبة إلى عمرو بن العاص عندما فتح المسلمون مصر ولأنه بنى في عهد الفتح الإسلامي وبعد فتح مدينة إسنا ودخول الإسلام إليها وقد تم هدمه وإعادة بناءه مرة أخرى على الطراز الحديث إلا أنه تم الإبقاء على المئذنة على وضعها القديم دون المساس بها.

ويشتهر المسجد العمري في إسنا والصعيد بشكل عام، بمئذنته المميزة والتي سميت باسمه "المئذنة العمرية"، وتعتبر المئذنة العمرية من أقدم المآذن في تاريخ مصر وتتميز بالشكل الجميل وأصالة التاريخ، وهي من أجمل الأماكن التي تراها في إسنا، ومعلم سياحي ديني مميز فيها.

- الحديقة الدولية

على ضفاف نهر النيل تقع حديقة ساحرة تسمى "الحديقة الدولية"، وهي مكان يضم أكثر من حديقة منها الدائرية والعامة، وتبلغ مساحة الحديقة 140 فدانًا، وكانت عبارة عن مجموعة جزر في النيل وتم إنشاءها كحديقة ضخمة تضم 5 حدائق، وتوجد بها مشاهد لشلالات والمساحات الخضراء الكبيرة، مما يضعها كمعلم سياحي هام في المدينة.

وتطل الحديقة على قناطر إسنا المراكب النيلية، مما يجعلها مكان يجذب المصريين وأيضاً الأجانب، وبها مرسى سياحي مميز للغاية به مطعم وكافيتريا بطراز معماري متميز.

- محمية الدبابية الطبيعية

تعتبر محمية الدبابية من مناطق الجذب السياحي في مدينة إسنا، لهواة سياحة الصحاري، حيث تواجد بالمحمية المرتفعات وأكثر من تبة سواء من الجهة الشرقية أو الغربية فيها، وتُضفي منظر جمالي رائع في الصباح الباكر مع منظر شروق الشمس وكأنها تخرج من بين جبال منطقة الدبابية الشرقية والغروب وهى تختفي من وراء الجبال المرتفعة الغربية، في مشهد بانورامي مدهش، بحسب موقع وزارة البيئة.

ولا يوجد أعداد محددة لإجمالي زائرين المحمية، ومن أهم زائريها طلاب المدارس وفي فصل الشتاء يكثر السياح من الدول الأجنبية.