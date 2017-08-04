أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مواجهات متوازنة بالدور التمهيدي الأخير في دوري الأبطال

Google+ Print
مواجهات متوازنة بالدور التمهيدي الأخير في دوري الأبطال مواجهات متوازنة بالدور التمهيدي الأخير في دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي أسفرت عن مواجهات متوازنة.

وجمعت القرعة بين الفرق المتأهلة مباشرة من منافسات الدوريات المحلية وهي: (إشبيلية، نابولي، ليفربول، تسيسكا موسكو، سبورتينج لشبونة، ستيوا بوخارست، يونج بويز، نيس، هوفنهايم، إسطنبول باشاك شهير) ونظرائها التي بلغت هذا الدور عبر أدوار إقصائية وهي (أولمبياكوس، سلتيك، كوبنهاجن، أبويل نيقوسيا، ماريبور، كاراباخ، أستانا، رييكا، هابويل، سلافيا براج).

وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول الإنجليزي نظيره هوفنهايم الألماني، بينما يلتقي إسطنبول باكاشهير التركي بإشبيلية الإسباني، كما أوقعت القرعة كوبنهاجن الدنماركي ضد كارباج، وأبويل يواجه براج وأوليمبياكوس أمام ريجيك.

ويواجه يونج بويز السويسري سيسكا موسكو الروسي، بينما يصطدم نابولي الإيطالي بنظيره نيس الفرنسي، بينما يلتقي سبورتنج لشبونة بإف سي إس بي.
 
وستلعب مباريات الذهاب من هذا الدور الحاسم في 15 و16 أغسطس، على أن تكون مباريات الإياب في 22 و23 من الشهر ذاته.

وإليكم نتائج القرعة:

كاراباخ الأذربيجاني - كوبنهاجن الدنماركي

أبويل نيقوسيا القبرصي - سلافيا براج التشيكي

أولمبياكوس اليوناني - رييكا الكرواتي

شاهد أيضا

سلتيك الإسكتلندي - أستانا الكازاخستاني

هابويل - ماريبور السلوفيني

إسطنبول باشاك شهير التركي - إشبيلية الإسباني

يونج بويز السويسري - تسيسكا موسكو الروسي

نابولي الإيطالي - نيس الفرنسي

هوفنهايم الألماني - ليفربول الإنجليزي

سبورتينج لشبونة البرتغالي - ستيوا بوخارست الروماني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام