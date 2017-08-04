مواجهات متوازنة بالدور التمهيدي الأخير في دوري الأبطال

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سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي أسفرت عن مواجهات متوازنة.

وجمعت القرعة بين الفرق المتأهلة مباشرة من منافسات الدوريات المحلية وهي: (إشبيلية، نابولي، ليفربول، تسيسكا موسكو، سبورتينج لشبونة، ستيوا بوخارست، يونج بويز، نيس، هوفنهايم، إسطنبول باشاك شهير) ونظرائها التي بلغت هذا الدور عبر أدوار إقصائية وهي (أولمبياكوس، سلتيك، كوبنهاجن، أبويل نيقوسيا، ماريبور، كاراباخ، أستانا، رييكا، هابويل، سلافيا براج).

وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول الإنجليزي نظيره هوفنهايم الألماني، بينما يلتقي إسطنبول باكاشهير التركي بإشبيلية الإسباني، كما أوقعت القرعة كوبنهاجن الدنماركي ضد كارباج، وأبويل يواجه براج وأوليمبياكوس أمام ريجيك.

ويواجه يونج بويز السويسري سيسكا موسكو الروسي، بينما يصطدم نابولي الإيطالي بنظيره نيس الفرنسي، بينما يلتقي سبورتنج لشبونة بإف سي إس بي.



وستلعب مباريات الذهاب من هذا الدور الحاسم في 15 و16 أغسطس، على أن تكون مباريات الإياب في 22 و23 من الشهر ذاته.

وإليكم نتائج القرعة:

كاراباخ الأذربيجاني - كوبنهاجن الدنماركي

أبويل نيقوسيا القبرصي - سلافيا براج التشيكي

أولمبياكوس اليوناني - رييكا الكرواتي

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سلتيك الإسكتلندي - أستانا الكازاخستاني

هابويل - ماريبور السلوفيني

إسطنبول باشاك شهير التركي - إشبيلية الإسباني

يونج بويز السويسري - تسيسكا موسكو الروسي

نابولي الإيطالي - نيس الفرنسي

هوفنهايم الألماني - ليفربول الإنجليزي

سبورتينج لشبونة البرتغالي - ستيوا بوخارست الروماني