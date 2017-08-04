ريال مدريد يسعى لبداية موسمه بلقبين في غضون أسبوع

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أنهى ريال مدريد جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، ويبحث عن بداية موسمه بقوة من خلال التتويج بلقبين في غضون أسبوع.

ولم تكن نتائج الفريق الملكي جيدة في فترته التحضيرية، إلا أن زيدان يرى بأنه لم يأت إلى الولايات المتحدة من أجل إحراز الألقاب ولكن من أجل تحضير المستوى.

وأوضح زيدان بأنه غير مهتم بالنتائج التي حققها ريال مدريد خلال الفترة التحضيرية، مشيرًا إلى أن الجولة كانت مفيدة للغاية من خلال اكتشاف الأخطاء.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها ريال مدريد نتائج سيئة في الفترة الإعدادية، ومن ثم ينجح في التتويج بالألقاب بعدها، حيث حدث هذا الأمر في الموسم الأول لكارلو أنشيلوتي.

ويضع زيدان هدفًا واضحًا أمامه، وهو استغلال تلك الوديات في معالجة الأخطاء، ولعل أبرزها افتقاد اللاعبين التركيز، حيث سيخوض الريال في أقل من شهر 7 مباريات هامة للغاية ما بين لقاء في السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد ولقاءين في السوبر الإسباني أمام برشلونة ولقاءين في الدوري الإسباني ولقاء في كأس البيرنابيو أمام فيورنتينا.

وسيبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في ملعب الريازور، ويأمل زيدان في الذهاب إلى هذا اللقاء وفي جعبته لقبا السوبر الأوروبي والإسباني قبل أن يواجه فالنسيا يوم 27 أغسطس المقبل.