أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ريال مدريد يسعى لبداية موسمه بلقبين في غضون أسبوع

Google+ Print
ريال مدريد يسعى لبداية موسمه بلقبين في غضون أسبوع ريال مدريد يسعى لبداية موسمه بلقبين في غضون أسبوع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أنهى ريال مدريد جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، ويبحث عن بداية موسمه بقوة من خلال التتويج بلقبين في غضون أسبوع.

ولم تكن نتائج الفريق الملكي جيدة في فترته التحضيرية، إلا أن زيدان يرى بأنه لم يأت إلى الولايات المتحدة من أجل إحراز الألقاب ولكن من أجل تحضير المستوى.

وأوضح زيدان بأنه غير مهتم بالنتائج التي حققها ريال مدريد خلال الفترة التحضيرية، مشيرًا إلى أن الجولة كانت مفيدة للغاية من خلال اكتشاف الأخطاء.

شاهد أيضا

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها ريال مدريد نتائج سيئة في الفترة الإعدادية، ومن ثم ينجح في التتويج بالألقاب بعدها، حيث حدث هذا الأمر في الموسم الأول لكارلو أنشيلوتي.

ويضع زيدان هدفًا واضحًا أمامه، وهو استغلال تلك الوديات في معالجة الأخطاء، ولعل أبرزها افتقاد اللاعبين التركيز، حيث سيخوض الريال في أقل من شهر 7 مباريات هامة للغاية ما بين لقاء في السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد ولقاءين في السوبر الإسباني أمام برشلونة ولقاءين في الدوري الإسباني ولقاء في كأس البيرنابيو أمام فيورنتينا.

وسيبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في ملعب الريازور، ويأمل زيدان في الذهاب إلى هذا اللقاء وفي جعبته لقبا السوبر الأوروبي والإسباني قبل أن يواجه فالنسيا يوم 27 أغسطس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام