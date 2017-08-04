رسميا.. «يويفا» يُعلن عن المرشحين لجوائز دوري أبطال أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز دوري أبطال أوروبا، لموسم 2016 ـ 2017، وذلك بعد أن حقق ريال مدريد الإسباني، لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 4-1.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

- حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون (يوفنتوس)، ومانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني) ويان أوبلاك (أتليتكو مدريد الإسباني).

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- خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس سابقا، ميلان حاليا)، وسيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني) ومارسيلو (ريال مدريد).

- خط الوسط: سيطر الملكي على الترشيحات، بوجود الثلاثي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو.

- خط الهجوم: الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).



وتصدر كريستيانو رونالدو، هدافي البطولة، برصيد 12 هدفًا، يليه ميسي برصيد 11 هدفًا، وسيتم التصويت على اختيار لاعب واحد فقط في كل مركز، على أن يتم إعلان الفائزين يوم 24 أغسطس المقبل، في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، موسم 2017ـ2018.