بعد تفككه.. ماذا قدم الـ«MSN» لبرشلونة في 3 سنوات؟

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بات نيمار اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان أمس مقابل 222 مليون يورو، وهي الصفقة التي لم تضمن للنادي الفرنسي الحصول على خدمات أحد أبرز المهاجمين في العالم فحسب، بل وتسببت في تفكك أقوى خط هجومي في العصر الحديث.

فالثلاثي ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز أرهقوا جميع الخصوم منذ عام 2014، وهو الأمر الذي تؤكده الأرقام، فمنذ موسم 2014- 2015 شارك نيمار في 145 مباراة وميسي في 158 مباراة وسواريز في 147 مباراة، أي خاضوا إجمالي 450 مباراة سجل الثلاثي فيها 364 هدفًا، أي بمعدل 0,81 هدف في المباراة الواحدة.

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وعلى مستوى الأرقام الفردية نجد أن ميسي سجل 153 هدفًا ومن ثم سواريز 121 هدفًا ومن خلفهم نيمار برصيد 90 هدفًا، بل والأكثر من ذلك صنع الثلاثي 173 هدفًا أيضًا.

وبالنظر إلى أرقام الثلاثي في الدوري الإسباني، نجد أنهم سجلوا 250 هدفًا في 299 مباراة، أي أن الثلاثي يسجل هدفا كل 102 دقيقة، ونجح الثلاثي في قيادة برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني مرتين في غضون 3 أعوام، إلى جانب الفوز بثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا ولقب في دوري أبطال أوروبا وآخر في كأس العالم للأندية.