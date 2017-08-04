عشيق في غرفة النوم.. حكاية سيدة حاولت الانتحار هرباً من انتقام زوجها

كتب - فتحي سليمان:

تقدم عمرو لخطبة نورهان منذ سنتين، وتحت ضغط والدها وأشقائها وافقت على الارتباط به، لكن القلب ظل مُعلقًا بآخر رغم زواجها وإنجابها لتستغل فيما بعد غياب الزوج لتلتقي بهذا الآخر داخل عش الزوجية.

انتهت العلاقة التي استمرت 5 سنوات بين "نورهان.ص"، 23 سنة، بعين شمس، وعشيقها "حسن.م"، 31 سنة، بمحاولة الأولى الانتحار بأن ألقت بنفسها من شرفة منزل الزوجية بالطابق الثاني عقب عودة زوجها "ع"، 36 سنة، والذي ضبطهما داخل غرفة النوم.

القدر الذي أمهل العاشقان فاصلاً من اللقاءات المحرمة طيلة 5 سنوات؛ أعاد الزوج من عمله مبكرًا على غير عادته ليهبط كالصاعقة فوق رأسهما داخل غرفة النوم، ويضبط غريمه وتهرب الزوجة عبر شرفة غرفة النوم بالطابق الثاني، هربًا من مواجهة وانتقام الزوج، وفرارًا من فضيحتها.

أبلغ الأهالي شرطة النجدة، وكشفت التحريات أن عقار بمنطقة عين شمس شهد محاولة لانتحار سيدة تدعى "نورهان" ألقت نفسها من شرفة منزلها، وأُصيبت بنزيف داخل البطن والصدر.

وضبط زوج السيدة والأهالي شخص غريب داخل منزل الزوجية فلقنوه علقة ساخنة ثم تم اقتياده إلى قسم شرطة عين شمس للتحقيقات.

وأمام المقدم مصطفى طه، رئيس مباحث القسم، اعترف العشيق بأنه على علاقة بالمصابة منذ 5 سنوات واتصلت به هاتفيًا يوم الواقعة وطلبت منه الحضور للتحدث معه في بعض الأمور الخاصة بهما.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.