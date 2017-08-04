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"السياحة" تبدأ حملة ترويجية لشرم الشيخ بـ10 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

"السياحة" تبدأ حملة ترويجية لشرم الشيخ بـ10 ملايين جنيه

02:02 م الجمعة 04 أغسطس 2017

يحيى راشد وزير السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

ناقش يحيى راشد، وزير السياحة، خطة عمل شركة الدعاية "JWT" بشأن حملة الترويج والتسويق الخاصة بمدينة شرم الشيخ، والمقرر لها أن تبدأ خلال الفترة المقبلة بعد أن اعتمد مجلس إدارة هيئة التنشيط السياحي برئاسة هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه لتنفيذ الحملة، لمدة ٦ أشهر من تاريخ البدء فيها.

وقال الدميري، في بيانٍ الجمعة، إنه تم الاتفاق على أن تبدأ الحملة في عدة أسواق أوروبية منها: "ألمانيا وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا وبولندا، وجمهورية التشيك"، بالإضافة إلى عددٍ من الأسواق العربية.

وأشار الدميري، إلى أنه تم مناقشة الخطة التي وضعتها شركة الدعاية مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن شركة الدعاية "JWT" ستعمل على وضع التصور النهائي للحملة خلال الأيام المقبلة بعد أخد آراء المستثمرين ورؤيتهم في الاعتبار.

وحضر الاجتماع هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومجموعة من مستثمري جنوب سيناء منهم: " هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وناصر عبداللطيف، ونادر هشام علي، ومودي الشاعر، ومطيع إسماعيل، وجيفارا الجافي"، برئاسة يحيى راشد، وزير السياحة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

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