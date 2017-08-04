رئيس "نقل القاهرة": جنيه ونصف سعر التذكرة لـ 1800 أتوبيس

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن قرار رفع تعريفة أتوبيسات النقل العام، اليوم الجمعة، يهدف في المقام الأول للحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المحافظة بها نحو 3000 أتوبيس نقل عام، 60% منهم باللون الأحمر، بواقع 1800 أتوبيس يصل سعر التذكرة بهم 150 قرشًا، بينما 40% من الأسطول البري باللون الأزرق ويصل سعر التذكرة فيهم 250 قرشًا بدلا من جنيهين، وهم في حاجة ماسة للتطوير والحفاظ على الخدمة التي نقدمها للمواطنين، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التشغيل، وأسعار الوقود والسولار التي ارتفعت مؤخرًا.

وقررت هيئة النقل العام بالقاهرة، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، رفع قيمة تذاكر أتوبيس هيئة النقل العام، 50 قرشا على جميع خطوطها، ليصبح ثمن تذكرة الأتوبيس الأحمر 150 قرشًا، والأزرق 250 قرشًا.

وأكد علي، أن القرار كان محل دراسة طوال الفترة الماضية، منذ رفع أسعار الوقود، ولم يتم مناقشته في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، نظرًا لحساسيته.