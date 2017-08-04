بالصور.. إزالة عقارين بدون ترخيص بحي وسط الإسكندرية
بالصور.. إزالة عقارين بدون ترخيص بحي وسط الإسكندرية
02:03 م الجمعة 04 أغسطس 2017
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الإسكندرية – محمد عامر:
شن حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الأمن، حملة مكبرة لإزالة عقارين بدون ترخيص بمنطقة محرم بك، في إطار خطة المحافظة لمواجهة البناء المخالف.
وقال علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار الأول رقم 15 بشارع زين العابدين، صادر له ترخيص ببناء طابق أرضي، و4 طوابق علوية، إلا أن مالك العقار خالف الترخيص، واستمر في البناء المخالف حتى الطابق الثامن عشر.
وأشار "مرسى" إلى أن العقار الثاني رقم 65 بشارع عثمان جلال، صادر له ترخيص ببناء بدروم جراج وأرضي محلات وميزانين وثلاثة طوابق إلا أن مالك العقار خالف الترخيص الممنوح له واستمر في البناء المخالف حتى الدور الرابع عشر.
وأضاف رئيس الحي، في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه تسليم العقارين لمقاول الهدم لإزالة الطوابق المخالف، مؤكدًا استمرار حملات إزالة العقارات المخالفة حفاظًا على حياة المواطنين.
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