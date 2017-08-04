مصراوي Masrawy

32 توصية بمؤتمر "دور الشباب في الإصلاح الثقافي" 01:21 م الجمعة 04 أغسطس 2017

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمة فرج:أقيمت الجلسة الختامية لمؤتمر "دور الشباب في الإصلاح الثقافي.. مصر بشبابها أقوى"، والذي نظمته أمانة المؤتمرات بالتعاون مع لجنة الشباب بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، والدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس، والشاعر أشرف عامر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.وأعقب حفل الختام إعلان توصيات المؤتمر، والتي جاءت كالتالي:1 - يدعم المؤتمر جهود الدولة في مواجهة الإرهاب ويضع طاقاته لخدمة هذه القضية.2 - التأكيد على عقد مؤتمر "دور الشباب بشكلٍ دوري في المحافظات المختلفة"، على أن يكون المؤتمر المقبل في شمال سيناء.3 - التأكيد على رسالة المؤتمر "الإصلاح الثقافي" من خلال الإعلام المقروء، المسموع، والمرئي، فضلًا عن المساجد والكنائس تحت إشراف المجلس الأعلى للثقافة.4 - تشكيل مجلس أمناء من (5) أعضاء، على أن يكون منهم (3) من الشباب من سن (18) حتى (35) بالمواقع الثقافية، وفيما يخص الهيئة العامة لقصور الثقافة يكون المجلس لكل فرع ثقافي يخدم الفرع، على أن يكون العمل تطوعياً.5 - التوصية بوضع شعار "الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017" على شاشات التليفزيون المصري.6 - موافقة رئيس المركز القومي للسينما على تخصيص مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما لساحة استيعابية للتطبيق العملي وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف أنواعها لشباب العاصمة والمحافطات، وتبني مشروعاتهم الفنية من خلال هذا المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة على أن يتم البدء في ذلك فورًا بالتنسيق مع لجنة ثقافة الشباب بالمجلس الأعلى.7 - مناشدة وزير الثقافة مخاطبة وزير التعليم بشأن تطوير مناهج التربية الفنية والموسيقية مع إضافة مادة للتوعية التراثية بالمدارس، وتكليف استشاريين متخصصين في الفنون والآثار للإشراف على الأنشطة الفنية بها من خلال تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، وكذلك تكليف الفنانين التشكيليين بتصميم أغلفة الكتب الدراسية بالمدارس في جميع المراحل المختلفة.8 - وضع برامج لمشاركة الشباب في مجالات الترميم المختلفة، وكذلك في أعمال الكشف عن الآثار وتوثيقها وتسجيلها وعرضها بالمتاحف.9 - إعادة مادة الخط العربي في المدارس بجميع المراحل "كراسة خط الرقعة والنسخ".10 - تنظيم مسابقات للإبداع الحر "الموسيقي، الغنائي، التشكيلي، المسرحي، السينمائي، والأدبي"، بشكلٍ دوري، وإقامة ورش تدريبية فنية بواسطة متخصصين في كل مجال، مع تخصيص جوائز مالية ورحلات تثقيفية للفائزين لتحفزهم، وذلك في جميع المحافظات، وخاصةً محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.11 - إقامة ورش عمل تحت مسمى "مبادرة علمني" للمشروعات الفنية الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب في بعض القرى والمراكز، مثل: "طباعة المنسوجات، الزجاج، الحلي، الخزف، الكليم"، وعمل معرض لعرض المنتجات الخاصة بالورش، والعمل على تسويقها من خلال الكتالوجات ووسائل الميديا المختلفة.12 - دعوة الشركات ورجال الأعمال والبنوك والمؤسسات الوطنية لرعاية الأنشطة الثقافية للشباب، وتطوير وصيانة دور العرض والمسارح المغلقة.13 - سرعة الانتهاء من عمليات الحماية المدنية الخاصة بمسارح قصور الثقافة التي تتسبب في إعاقة استخدام هذه المؤسسات.14 - فتح أبواب مسارح قصور الثقافة مجانًا، وبدون إيجار للمكان أمام راغبي ممارسة النشاط الفني المستقل.15 - فتح مسارح الدولة يومان شهرياً بالمجان لإعادة جذب الجمهور المسرحي.16 - الاهتمام بكافة الأنشطة الفنية "الغناء - الموسيقى - المسرح - الفنون التشكيلية"، من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الاهتمام بالفئات ذات الوضعية الخاصة في المجتمع والمفترض دمجها مرةً ثانية بعد تأهيلها ثقافياً مثل: "المساجين، المدمنين المتعافين، أطفال الشوارع".17 - تقديم الدعم اللوجيستي وتوفير مدربين للموسيقى، والغناء، والإنشاد الديني من خلال قصور الثقافة بالمحافظة.18 - إنشاء مركز لتدريب الكوادر على إدارة المشروعات الثقافية واشتراط اجتياز الدورات كشرطٍ أساسي لترقية العاملين بجميع المواقع الثقافية.19 - تنظيم كرنفالات بشكلٍ دوري "غناء - موسيقى - عروض مسرحية - فن تشكيلي" في الميادين والساحات والشواطئ الساحلية لإعادة جذب الجمهور للأنشطة الفنية تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة.20 - إتاحة مشاهدة عروض الأوبرا لأهالي المناطق النائية بقصور الثقافة عن طريق الوسائل التكنولوجية الجديدة.21 - توفير كتب الهيئة العامة للكتاب إلكترونياً بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.22 - إنشاء قناة ثقافية للترويج السياحي من خلال التراث المصري الطبيعي والأثري.23 - تنظيم قوافل ثقافية لمناطق الصعيد والمدن الحدودية للتوعية الثقافية لقاطنيها بأهمية دراسة الفنون والأنشطة الإبداعية بكافة أنواعها.24 - فتح المواقع الأثرية الثقافية التابعة لوزارة الثقافة أمام راغبي التصوير والأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بشكلٍ مجاني للشباب.25 - تحديث المواقع والصفحات الثقافية الإلكترونية بالمعلومات الحديثة التي يستطيع الشباب من خلالها معرفة مواعيد الأنشطة الثقافية سواء المعارض أو المسابقات أو ورش العمل، والاشتراك في روابط تسويق المنتج الثقافي "المدفوعة الأجر".26 - سرعة تطوير وتجديد سينما ومسرح قصر ثقافة قنا.27 - عودة الحياة إلى النشاط السينمائي بمواقع قصور الثقافة في المحافظات كما كانت من قبل، وزيادة إنتاج أفلام ومسلسلات عن شخصيات أثرت في تاريخ مصر، وكذلك إنتاج أفلام كارتونية لتوعية الأطفال.28 - الحفاظ على الهوية الوطنية وإحياء الفنون التراثية منعًا من الاندثار.29 - تجميل جداريات الأبنية في محافظات مصر والقرى بسواعد الشباب لتكون بمثابة معرض مفتوح لقاطنيها بـ"محافظة الأقصر، سوهاج، قنا، المنيا" في ظل وجود موافقات من المحافظين بكل محافظة.30 - إعادة فتح باب البعثات والمنح أمام الموهوبين والمتخصصين في الفنون للدراسة الأكاديمية في الخارج.31 - دعم نشاط مسرح الغرفة بمكتبات قصور الثقافة.32 - مشاركة شباب المؤتمر كسفراء لتفعيل توصيات المؤتمر في محافظاتهم تحت إشراف لجان المجلس الأعلى للثقافة.

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