أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمير الدنمارك يرفض أن يدفن بجوار زوجته الملكة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمير الدنمارك يرفض أن يدفن بجوار زوجته الملكة

01:49 م الجمعة 04 أغسطس 2017

أمير الدنمارك يرفض أن يدفن بجوار زوجته الملكة

(بي بي سي):

قال مسؤولون بالبلاط الملكي في الدنمارك إن الأمير هنريك لن يُدفن بجوار زوجته الملكة مارغريت، حيث أنه مستاء لعدم اعتباره مساويا لها.

ومنذ فترة طويلة يشتكي الأمير (83 عاما) من أن لقبه ليس "الملك".

وكان من المتوقع أن يُدفن الزوجان سويا في تابوت حجري مصمم خصيصا في كاتدرائية روسكيلد.

وتشير تقارير إلى أن الملكة (77 عاما) قبلت طلب الأمير بألا يُدفن بجوارها.

ونقلت صحيفة "بي تي" عن مدير اتصالات الأسرة المالكة في الدنمارك قوله "ليس بسر أن الأمير ظل لسنوات طويلة غير سعيد بدوره واللقب الذي حصل عليه في الملكية الدنماركية".

وأضاف "بالنسبة للأمير، قرار عدم الدفن بجوار الملكة هو النتيجة الطبيعية لعدم معاملته على قدم المساواة مع زوجته، بعدم حصوله على اللقب أو الدور وفق رغبته".

وولد الأمير هنريك باسم هنري ماري جان في فرنسا في عام 1934. وله ابنان من زوجته الملكة.

واعتزل هنريك الحياة العامة في العام الماضي.

وقال البلاط الملكي إن الأمير، وعلى النقيض من الشائعات، يريد أن يُدفن في الدنمارك وليس فرنسا.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استفتاء تركيا: حذر أوروبي بعد فوز حملة "نعم" بفارق ضئيل

    أخبار

  • اعتقال ابنة المتهمة الرئيسية في فضيحة الفساد بكوريا الجنوبية

    أخبار

  • أول بنك للحيوانات المنوية في بريطانيا يعاني نقص المتبرعين

    أخبار

إعلان

9a0cd917e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين