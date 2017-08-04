النقل العام: زيادة أسعار التذاكر تهدف لتحسين مستوى الخدمة

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قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة يقع على عاتقها عبء تقديم أفضل خدمة باستخدام وسائل النقل المختلفة، لذلك فإن الزيادة التي تم إقرارها اعتبارا من اليوم الجمعة، وتقدر بقيمة 50 قرشا على جميع خطوطها، تأتي لتطوير وتحسين مستوى خدمة النقل العام، وأداء خدمة منتظمة وميسرة، وفي نفس الوقت بأقل تكلفة، دعما للبعد الاجتماعي لجمهور الركاب، وذلك بعد التحريك المتتالي لأسعار الوقود.

وأضاف علي أن هيئة النقل العام بالقاهرة في مقدمة مرافق الدولة التي لها تأثير مباشر وفعال على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاتصالها الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام المتنوعة، باعتبارها شريان الحياة، خاصة بالقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، لربط تلك المحافظات الثلاث، التي يبلغ تعداد سكانها والمترددين من المحافظات الأخرى لقضاء مصالحهم نحو 18 مليون نسمة، ما يزيد العبء الملقى على عاتق الهيئة.

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وذكرت أن الهيئة تحرص باستمرار على تحديث أسطولها من أجل تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، والدفع بخطوط جديدة خاصة ذات الكثافة العالية والجماهيرية.