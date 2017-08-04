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الصحة: ارتفاع ضحايا «عقار المنصورة» إلى 6 وفيات و9 مصابين (فيديو)

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الصحة: ارتفاع ضحايا «عقار المنصورة» إلى 6 وفيات و9 مصابين (فيديو) الصحة: ارتفاع ضحايا «عقار المنصورة» إلى 6 وفيات و9 مصابين (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن حالة مصابي العقار المنهار بحي غرب المنصورة، مستقرة، موضحا أنه فور تلقى خبر انهيار العقار تم إرسال فريق طبي من مستشفى المنصورة العام لإسعاف المصابين.

أضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "خرج 3 مصابين، مساء أمس الخميس، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، كما تم نقل 9 مصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، منهم 6 من رجال الدفاع المدني، أصيبوا خلال عملية رفع الأنقاض".

وتابع: "عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 6 حالات، وتم رفع كل الأنقاض، وتسليم الجثث لذويهم".

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التحرير

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