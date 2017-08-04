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صرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه تم مد فترة التحويل الإلكتروني لتقليل الاغتراب يوما إضافيا ينتهى في السابعة مساء اليوم الجمعة، تيسيرا على الطلاب ومنح فرصة أخيرة لمن لم يتمكن من التحويل عبر الموقع الإلكتروني، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

كان وزير التعليم العالي قد أكد أنه تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم فإنه تقرر فتح باب التحويلات أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة "10%"، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى أمس الخميس 3 أغسطس، وذلك عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، وفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

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وأضاف أن القواعد تشترط أن يكون التحويل المناظر وفقا للحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر من خلال استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، كذلك الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويكون التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولمرة واحدة، إلى جانب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات التي تم عقدها قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.