رئيس هيئة النقل العام يكشف أسباب رفع أسعار التذاكر

القاهرة - (أ ش أ)

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الزيادة التي تم إقرارها اعتبارا من اليوم الجمعة بقيمة 50 قرشًا على جميع خطوطها؛ تأتي لتطوير وتحسين مستوى خدمة النقل العام، وأداء خدمة منتظمة وميسرة، وفي نفس الوقت بأقل تكلفة دعما للبعد الاجتماعي لجمهور الركاب، وذلك بعد التحريك المتتالي لأسعار الوقود.

وحركت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، صباح الجمعة، أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشا على جميع خطوطها، وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات.

وقال رئيس الهيئة - في تصريح صحفي - إن هيئة النقل العام بالقاهرة في مقدمة مرافق الدولة التي لها تأثير مباشر وفعال على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاتصالها الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام المتنوعة باعتبارها شريان الحياة بصفة خاصة بالقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، للربط بين تلك المحافظات الـ 3 والتي يبلغ تعداد سكانها والمترددين من المحافظات الأخرى لقضاء مصالحهم حوالي 18 مليون نسمة، مما يزيد العبء الملقى على عاتق الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة تحرص باستمرار على تحديث أسطولها من أجل تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر والدفع بخطوط جديدة خاصة ذات الكثافة العالية والجماهيرية.

وجاءت قيمة الزيادة 50 قرشا على ثمن التذكرة الحقيقية، لتصبح التذكرة التي قيمتها جنيه بـ"جنيه ونصف"، والتذكرة التي تبلغ قيمتها جنيهين بـ" جنيهين ونصف الجنيه".