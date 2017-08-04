الصحة: دبلومة جديدة في الصيدلة الإكلينيكية لتخصص الأورام

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المعهد القومي لتدريب الأطباء، البدء في تنفيذ الدبلومة المهنية للصيدلة الأكلينيكية في تخصص الأورام، بالتعاون مع المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور أسامة الشاذلي، مدير عام المعهد القومي لتدريب الأطباء، أن هذه الدبلومة تعتبر الأولى من نوعها في هذا التخصص، حيث يشمل منهج الدراسة 240 ساعة نظرية، و90 ساعة عملية بإجمالي 330 ساعة تدريبية، وتكون مدة الدراسة عام، كما يتم تدريب الصيدلي على طرق تحضير الأدوية طبقًا للمعايير الدولية في الصيدلة الإكلينيكية.

وأشار "الشاذلي" في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الدراسة ستبدأ أول أكتوبر المقبل، ويفتح باب التقديم منتصف أغسطس الجاري، على أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس صيدلة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هذا التعاون يُعد الأول بين المعهد القومي للتدريب، والمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، لافتًا إلى أن هذه الدبلومة تهدف لرفع كفاءة العاملين في مجال الصيدلة الإكلينيكية بمراكز الأورام على مستوى الجمهورية.