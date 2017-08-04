رئيس البرلمان الكوري الجنوبي: سنفتح صفحة جديدة من التعاون مع إيران

القاهرة - (مصراوي):

قال رئيس المجلس الوطني الكوري الجنوبي جانغ سي كيون، إنه وفي ظل الولاية الثانية للرئيس الإيراني حسن روحاني ستفتح صفحة جديدة من التعاون بين إيران وكوريا الجنوبية.

وعلي هامش زيارته لطهران للمشاركة في مراسم أداء الرئيس روحاني اليمين الدستورية غدًا السبت، أكد سي كيون أمس الخميس خلال لقائه بمحافظ إصفهان إن زعيمي البلدين وخلال زيارة الرئيس روحاني إلي سيول شددا علي أهمية بذل الجهود من أجل تطوير التعاون الثنائي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ولفت إلي أن المجلس الوطني الكوري الجنوبي بذل جهودا لتعزيز التعاون الإقتصادي مع إيران، معربًا عن أمله بزيادة حجم التبادل التجاري والإقتصادي بين البلدين مع تولي الرئيس روحاني ولاية رئاسية ثانية.

وأشار إلي أن بلاده تتمتع بإمكانيات كبيرة علي صعيد التقنيات الحديثة وقال يمكن لإيران وكوريا أن تتعاونا في مختلف المجالات وخاصة في مجال التقنية الحديثة.

وأشاد بإطلاق اسم العاصمة سيول علي أحد شوارع العاصمة طهران معتبراً ذلك مؤشرًا علي العلاقات الجيدة بين الشعبين في شتي المجالات.

وأشار جانغ سي كيون إلي إقامة أسبوع كوريا الجنوبية الثقافي في إصفهان قريبًا معربًا عن أمله بتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال ذلك.

ووصف مدينة إصفهان بانها مدينة حضارية وتحتضن الكثير من الآثار التاريخية النادرة مشيداً بكرم أهالي المدينة وحسن ضيافتهم.