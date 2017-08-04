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إصابة 3 من عائلة واحدة في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 من عائلة واحدة في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

01:54 م الجمعة 04 أغسطس 2017

إصابة 3 من عائلة واحدة في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

ارشيفيه

المنوفية - مروة فاضل:

أصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة، "أبناء عمومة"، باصابات بالغة في مشاجرة بقرية بني غريان بمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بمشاجرة ومصابين بقرية بني غريان.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة أبناء عمومة، وهم كلًا من طرف أول "م. ر. م. ي"، 46 عامًا، مؤهل عالي مصابًا بنزيف بالمخ، واشتباه مابعد الارتجاج"، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، وطرف ثان "ع. س. ي"، 47 عامًا، قوات مسلحة بالمعاش مصابًا بكدمة بالوجه وتورم بإصبع اليد اليسرى، وزوجة شقيقه "ه. ا. م. ا"، 33 عامًا، ربة منزل، مصابة بكسر بالذراع الأيمن وخدوش بالصدر، وجميعهم مقيمين بقرية بني غريان.

وبسؤال نجل عمة الأول "م. ح. ج"، 28 عامًا، مؤهل متوسط، ومقيم بذات الناحية، اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول لخلافات بسبب الجيرة والأطفال.

وبسؤال الطرف الثاني، اتهم الطرف الأول بإحداث إصابته لذات الخلافات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19806 جنح مركز قويسنا، لسنة 2017، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري عن ملابسات الواقعة.

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