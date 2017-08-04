النقل العام بالإسكندرية: لا زيادة في أسعار تذاكر الأتوبيسات والترام

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالإسكندرية، عدم زيادة أسعار تذاكر الترام أو أتوبيسات النقل العام، عقب قرار محافظة القاهرة برفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام.

وقررت محافظة القاهرة، رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، بدء من صباح اليوم الجمعة، بواقع نصف جنيه على كل تذكرة، لتصبح جنيهين ونصف لـ"الأتوبيس الأزرق" بدلًا من جنيهين، وجنيه ونصف لـ"الأتوبيس الأحمر" بدلا من جنيه.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أنهم مستمرون في تثبيت أسعار التذاكر لأسطول النقل العام والترام، قائلًا: "لن يتم زيادة سعر التذاكر.. ولا نفكر في زيادتها خلال الفترة المقبلة".

ويضم أسطول هيئة النقل العام في الإسكندرية 718 أتوبيسًا و119 ترام "خط المدينة" و43 ترام "خط الرمل"، فضلاً عن 4 أتوبيسات "دورين".