أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

النقل العام بالإسكندرية: لا زيادة في أسعار تذاكر الأتوبيسات والترام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النقل العام بالإسكندرية: لا زيادة في تذاكر الأتوبيسات والترام

01:52 م الجمعة 04 أغسطس 2017

النقل العام بالإسكندرية: لا زيادة في أسعار تذاكر الأتوبيسات والترام

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالإسكندرية، عدم زيادة أسعار تذاكر الترام أو أتوبيسات النقل العام، عقب قرار محافظة القاهرة برفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام.

وقررت محافظة القاهرة، رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، بدء من صباح اليوم الجمعة، بواقع نصف جنيه على كل تذكرة، لتصبح جنيهين ونصف لـ"الأتوبيس الأزرق" بدلًا من جنيهين، وجنيه ونصف لـ"الأتوبيس الأحمر" بدلا من جنيه.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أنهم مستمرون في تثبيت أسعار التذاكر لأسطول النقل العام والترام، قائلًا: "لن يتم زيادة سعر التذاكر.. ولا نفكر في زيادتها خلال الفترة المقبلة".

ويضم أسطول هيئة النقل العام في الإسكندرية 718 أتوبيسًا و119 ترام "خط المدينة" و43 ترام "خط الرمل"، فضلاً عن 4 أتوبيسات "دورين".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خروج قطار أبو قير عن مساره بالإسكندرية دون حدوث إصابات

    أخبار

  • ضبط صاحب مخبز تحايل على منظومة الخبز الجديدة بالإسكندرية

    أخبار

  • .. مراسل قناة إماراتية بالإسكندرية ينقذ رضيعة من آلامها

    أخبار

  • طريق وادي القمر.. البحث عن رصف 2100 متر منذ عام ونصف (صور)

    أخبار

إعلان

c61060258d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"