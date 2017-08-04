اعتدى على والدته فطعنه شقيقه بـ"مطواه" في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

طعن نقاش شقيقه بمطواه، بقرية سرسنا، بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب اعتداء الأخير على والدته بالضرب، أمام الأخ، بسبب خلافات بينهما.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الشهداء المركزي باستقبال "ح. ر. ر"، 22 عامًا، عامل بورشة زجاج، ومقيم قرية سرسنا، بدائرة المركز، مصابًا بطعنات نافذة في الصدر، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص، وسؤال والده قرر بقيام نجله "أ. ر. ع"، 28 عامًا، نقاش بالاعتداء على شقيقه، وإصابته التي أودت بحياته بسبب اعتداء المجني عليه، وعلى والدته أمام شقيقه بالمنزل.

وأكدت تحريات وحدة المباحث صحة الواقعة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة "مطواه".

بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة للسبب المشار إليه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 10163 جنح مركز الشهداء لسنة 2017، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.