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حمادة صدقي يستدعي حارس فريق الشباب بالمقاولون العرب

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حمادة صدقي يستدعي حارس فريق الشباب بالمقاولون العرب حمادة صدقي يستدعي حارس فريق الشباب بالمقاولون العرب

التحرير

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علمت «التحرير»، أن الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة حمادة صدقي، اضطر لاستدعاء محمد جمال حارس مرمى المقاولون مواليد 99 لمعسكره المقام حاليًا استعدادًا لمواجهتي المغرب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويوجد في حراسة المرمى بالمعسكر كل من عماد السيد ومسعد عوض، حيث تخلف إسلام طارق عن الانضمام للإصابة، ومحمود أبو السعود لوجود حالة وفاة لديه، بالإضافة إلى أن محمد عواد يشارك مع الإسماعيلي في دورة تبوك الودية.

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كان قد تقرر سفر بعثة الوطني للمحليين للمغرب يوم 15 أغسطس الجاري، لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب المغربي يوم 18 أغسطس، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 والعودة للقاهرة في اليوم التالي للمباراة. 

يذكر أن المنتخب دخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وانضم للمعسكر 22 لاعبا هم: عماد السيد ومسعد عوض ومحمد أشرف عبد القادر وعاصم صلاح ومحمد رزق ومحمد أشرف "روقة" ومحمود صلاح ومحمد عنتر ونبيل عماد ومحمد متولي "كناريا" ومحمد جمال وحمادة فاروق وأحمد مودي وطارق أبو العز ورجب نبيل ومحمود غالي ومحمد جابر وصلاح محسن ومحمد أبو شعيشع وناصر ماهر ومحمد أنور وحسين الشحات. 

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التحرير

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