وفد من حماس يصل طهران لحضور مراسم أداء روحاني يمين الدستورية

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، عن وصول وفد قيادي من مكتبها السياسي إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب للدورة الثانية عشرة الرئيس حسن روحاني.

وذكر بيان صادر عن الحركة أن زيارة الوفد الذي يترأسه عضو مكتبها السياسي عزت الرّشق، ويضم في عضويته كل من صالح العاروري وزاهر جبارين وأسامة حمدان، تأتي تلبية لدعوة كريمة من إيران وجهت لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وقيادة الحركة، بحسب وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية.

وبحسب البيان، تأتي مشاركة حماس بوفد عالي المستوى تقديرًا لما تقوم به إيران من دور كبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه وإسناد مقاومته الباسلة، وتأكيداً على حرص الحركة على تعزيز العلاقة مع إيران وتطويرها خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وكان وفد قيادي من حماس برئاسة عضو مكتبها السياسي صالح العاروري والقياديين أسامة حمدان وعلي بركة عقد قبل يومين لقاءً في مقر السفارة الإيرانية في بيروت مع المستشار السياسي لرئيس مجلس الشورى الإيراني أمير حسين عبد اللهيان والسفير الإيراني في بيروت محمد فتح علي.