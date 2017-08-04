أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن

01:22 م الجمعة 04 أغسطس 2017

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن

رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي

القاهرة- (أ ش أ):

اشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بتوقيع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" أمس -الخميس - اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ33.7 مليون دولار أمريكي، والتي سبقها توقيع المركز لاتفاقية مع "اليونيسف" بمبلغ 33 مليون دولار أمريكي في 30 يوليو الماضي لمكافحة وباء الكوليرا والاصحاح البيئي في اليمن في قطاع العلاج والسيطرة على الوباء.

وجاءت الاتفاقية بناء على توجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والمتمثلة في تقديم المملكة مبلغ 66.7 مليون دولار أمريكي، في استجابه كريمة لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف لمكافحة الكوليرا ودعم البيئة والإصحاح البيئي في اليمن.

وأشاد الدكتور مشعل السلمي، في بيان اليوم -الجمعة - بجهود المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق جراء هذا الوباء القاتل، والنهوض بالوضع الصحي السيئ الذي يعاني منه الشعب اليمني الشقيق، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تحول بينهم وبين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، نتيجة للانقلاب على الشرعية اليمنية وما نتج عنه من تدمير للمؤسسات الصحية والوقائية وانتشار الأوبئة والأمراض.

ودعا"السلمي" المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، ومنظمات الإغاثة العربية والإسلامية والدولية، إلى دعم جهود مكافحة الأوبئة وإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة في اليمن، لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة، ووضع حد للأعمال المعيقة للجهود الإنسانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، خاصة عمليات حجز ونهب المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للشعب اليمني الشقيق، أو استخدامها في الأعمال الحربية، في مخالفة صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي يشكل اختراقها مسؤولية قانونية وأخلاقية دولية، تستوجب تقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن إعاقة ونهب المساعدات الإنسانية والصحية جريمة حرب يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.

هذا المحتوى من

c527482e6a.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البرلمان العربي يثمن استضافة السعودية أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

    أخبار

  • نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري في العراق

    أخبار

  • مولر يواصل بهدوء التحقيق الخاص حول روسيا وترامب يحصن دفاعاته

    أخبار

  • الصين: وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب اليمنى

    أخبار

إعلان

6cc13a199e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير