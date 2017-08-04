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إذا كنت دائم التعرض للـ"تكييف" ..تعرف على أضراره وكيفية تجنبها

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مصراوي Masrawy

إذا كنت دائم التعرض للـ"تكييف" ..تعرف على أضراره وكيفية تجنبها

01:38 م الجمعة 04 أغسطس 2017

أضرار التكيف على الصحة

 كتبت-نرمين الجلاد:

مع إرتفاع درجة الحرارة الشديد لا يستطيع الكثير الإستغناء عن "مكيف الهواء"، فعلي الرغم من إرتفاع أسعاره التي وصلت الى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، إلا ان الاقبال عليه مازال مستمر والاعتماد عليها حتمي، إلا أن له العديد من الأثار السلبية علي صحتك، وفقاً لما ذكره موقع"سبوتنيك".

كشف الباحثون أن تمضية الليل ومعظم أوقات النهار في مكان مكيف له آثار جانبية على الصحة، حيث يسبب البقاء فترات طويلة من الوقت في أماكن مكيفة الهواء جفاف البشرة، لأن التكييف يمتص الرطوبة من الهواء ومن الجسم أيضاً، بالإضافة إلى أن نتيجة عدم الشعور بحرارة الطقس يتأجل الإحساس بالعطش، ما يزيد من جفاف الجسم.

وتنخفض درجة حرارة الغرفة إلى 16 درجة مئوية، عند تمضية الليل في غرفة مكيفة، وهو ما يسبب انخفاض حرارة الجسم أيضاً، فيستيقظ الشخص على بعض أعراض البرد مثل العطس وانسداد الأنف.

وأوضح الباحثون أن الشعور المستمر بالتعب بعد تمضية أوقات طويلة في بيئة مكيفة الهواء أثناء الصيف أمر متوقع، لأن عملية تجديد الهواء تقل إلى حد أدنى، فيتم حرمان الجسم من الهواء النقي،وقد يصاحب الشعور بالتعب بعض مشاكل في التنفس، وأوجاع في العضلات والمفاصل.

ونصح الباحثون لتجنب هذه الآثار الجانبية، يجب شرب الماء بانتظام حتى لو لم تشعر بالعطش، واحرص على تجديد هواء الغرفة بانتظام أكثر من مرة يوميا، كما يجب إغلاق التكييف لبعض الوقت خلال اليوم.

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مصراوي Masrawy

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