انتشال جثامين 7 أشخاص انقلبت سيارتهم في ترعة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة أهالي، اليوم الجمعة، جثامين 7 أشخاص بينهم ثلاث أشقاء ووالدتهم، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة البوهية على طريق "السنبلاوين - ميت غمر".

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السابق ذكره.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإنقاذ النهري، تحت إشراف العميد مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف بإشراف الدكتور هاني جميعة، لمكان الحادث، وبمساعدة المواطنين تمكنت من انتشال 7 أشخاص بينهم 3 أطفال أشقاء ووالدتهم لقوا مصرعهم غرقًا.

وتبين وقوع الحادث خلال عودة الأسرة من إحدى حفلات الزفاف، إثر انحراف السيارة وسقوطها في الترعة.

وأسفر الحادث عن مصرع: "خالد محمد طلعت، منار محمد طلعت، شيرين محمد طلعت ووالدتهم زينة عطا الحسيني، إيمان محمد محمود، فاطمة رؤوف، ومحمد فهمي الشيوي أمين شرطة بمحافظة شمال سيناء".

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيات.