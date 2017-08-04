أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انتشال جثامين 7 أشخاص انقلبت سيارتهم في ترعة بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتشال جثامين 7 أشخاص انقلبت سيارتهم في ترعة بالدقهلية

01:36 م الجمعة 04 أغسطس 2017

انتشال جثامين 7 أشخاص انقلبت سيارتهم في ترعة بالدقهلية

انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفيه

الدقهلية - رامي القناوي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة أهالي، اليوم الجمعة، جثامين 7 أشخاص بينهم ثلاث أشقاء ووالدتهم، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة البوهية على طريق "السنبلاوين - ميت غمر".

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السابق ذكره.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإنقاذ النهري، تحت إشراف العميد مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف بإشراف الدكتور هاني جميعة، لمكان الحادث، وبمساعدة المواطنين تمكنت من انتشال 7 أشخاص بينهم 3 أطفال أشقاء ووالدتهم لقوا مصرعهم غرقًا.

وتبين وقوع الحادث خلال عودة الأسرة من إحدى حفلات الزفاف، إثر انحراف السيارة وسقوطها في الترعة.

وأسفر الحادث عن مصرع: "خالد محمد طلعت، منار محمد طلعت، محمد طلعت ووالدتهم زينة عطا الحسيني، إيمان محمد محمود، فاطمة رؤوف، ومحمد فهمي الشيوي أمين شرطة بمحافظة شمال سيناء".

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الدقهلية يقرر صرف مكافأة مالية لرجال الحماية المدنية

    أخبار

  • انتشال جثمان صاحب : "أنقذوني من المقبرة" بعقار المنصورة المنهار

    أخبار

  • ارتفاع ضحايا انهيار عقار المنصورة لـ 5 .. واستمرار البحث عن آخرين

    أخبار

  • فيديو متداول لأحد قاطني عقار المنصورة قبل الحادث: "البيت بقى مقبرة"

    أخبار

إعلان

e8e9b68d9a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية