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"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنشيط السياحة

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مصراوي Masrawy

" للطيران" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنشيط السياحة

01:18 م الجمعة 04 أغسطس 2017

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ممثلةَ في قطاع الكرنك للسياحة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بروتوكول تعاون مشترك بهدف دعم الأنشطة السياحية المصرية على المستويين المحلي والدولي، وزيادة معدلات التدفقات السياحية إلى مصر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وتم التوقيع بين هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وجمال الجزار، رئيس قطاع الكرنك للسياحة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويهدف البرتوكول، إلى رعاية المناسبات التي من شأنها الترويج السياحي لمصر، والمساهمة في دعم الحملات الإعلامية والإعلانية للأنشطة السياحية والطيران بكافة الوسائل الدعائية المتاحة، من نشرات ومجلات وأفلام تسجيلية وغيرها بما يقدمه كل منهما طبقًا للوسائل التسويقية المتاحة، بما يخدم الطرفين.

كما يهدف البروتوكول إلى عقد لقاءات وورش عمل مهنية مشتركة مع قطاع الأعمال والقطاع الخاص، لتنشيط ودعم الخطوط الجديدة أو القائمة التي تحتاج لتنشيط، بالإضافة إلى الإعلان عن مصر للطيران الناقل الرسمي للحملات الترويجية التي تنظمها الهيئة في الترويج لمصر، وتوفير مساحات مجانية بالمعارض الدولية تليق بمكانة الطرفين.

ومن المقرر أن تقدم شركة مصر للطيران، تسهيلات السفر والتخفيضات اللازمة للوفود الأجنبية والدولية المشاركة في الحملات التي تنظمها الهيئة، كما تم الاتفاق على تنظيم لجنة فنية تسويقية مشتركة تجتمع بصفةٍ شهرية لمتابعة تنفيذ بنود التعاقد وتطوير آليات التنفيذ.

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