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ضبط 4 متهمين بالسطو على سيارة نقل أموال بأكتوبر وسرقة 600 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 متهمين بالسطو على سيارة نقل أموال بأكتوبر وسرقة 600 ألف جنيه

01:09 م الجمعة 04 أغسطس 2017

ضبط 4 متهمين بالسطو على سيارة نقل أموال بأكتوبر وسرقة 600 ألف جنيه

تعبيريه

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على 4 من المتورطين بحادث السطو على سيارة تابعة لشركة نقل أموال بأكتوبر، وسرقة مبلغ 600 ألف جنيه.

وكشفت تحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن 5 ملثمين اعترضوا طريق السيارة يستقلها 3 أفراد، كانوا في طريقهم لتسليم مبلغ 600 ألف جنيه.

وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين أطلق عيارا ناريا تجاه إحدى إطارات السيارة لإجبار قائدها على التوقف، وأنهم استولوا على المبلغ، ولاذوا بالفرار.

وعلى مدار الأيام الماضية، تم توجيه عدة مأمورية بقيادة المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، والرائد مصطفى الشربيني، رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، أسفرت عن ضبط 4 متهمين، أرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه، وأنفقوا الباقي على احتياجاتهم الشخصية.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التحقيق.

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