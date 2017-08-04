اتحاد الكرة يُفاضل بين «البنا ومعروف» لإدارة لقاء الأهلي وسموحة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن وجود مفاضلة بين حكمين، لإدارة لقاء الأهلي وسموحة المقرر له 9 أغسطس الجاري، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

قال المصدر لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام تُفاضل بين الثنائي، محمود البنا ومحمد معروف، لإدارة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ومن المنتظر أن تُعلن لجنة الحكام خلال الأيام القليلة المقبلة عن طاقم التحكيم الخاص بالمباراة كاملًا.

شاهد أيضا

وكان التحرير قد علم أن هناك 4 حكام مرشحين لإدارة لقاء الزمالك والمصري بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.(طالع التفاصيل)

يذكر أن نادي الزمالك بقيادة مدربه العام طارق يحيى يلتقي أمام نظيره المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، على استاد برج العرب 8 أغسطس، فيما سيواجه النادي الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، نظيره سموحة يوم 9 من نفس الشهر.