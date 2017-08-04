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حلم المونديال.. «الجبلاية» يكشف حقيقة الاحتجاج على حكم لقاء مصر وأوغندا

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حلم المونديال.. «الجبلاية» يكشف حقيقة الاحتجاج على حكم لقاء مصر وأوغندا حلم المونديال.. «الجبلاية» يكشف حقيقة الاحتجاج على حكم لقاء مصر وأوغندا

التحرير

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أكد إيهاب لهيطة مدير الوطني أنه لا صحة لما تردد عن تقديم احتجاج ضد الموريتاني علي لمغيفري، حكم لقاء الأهلي والفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية، على اعتبار أنه سيدير لقاء وأوغندا في تصفيات كأس العالم.

قال لهيطة لـ«التحرير» إن الجهاز الفني للمنتخب لم يطلب الاحتجاج على الحكم، كما أن اتحاد الكرة لم يُفاتحه في الأمر من قريب أو من بعيد.

كان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، قد اتفق مع الجهاز الإداري للفراعنة، على العودة من أوغندا في الأول من شهر سبتمبر المقبل. 

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ومن المنتظر أن يعلن المدرب الأرجنتيني قائمة اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري. 

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط. 

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التحرير

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