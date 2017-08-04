حمادة صدقي يطلب ثلاثي الزمالك استعدادًا لـ«المغرب»

التحرير

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أكد حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب المحليين، أنه يرغب في ضم أحمد توفيق وأحمد أبو الفتوح ومحمود الونش من الزمالك قبل مواجهتي المغرب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

قال صدقي لـ«التحرير»، إنه يأمل في موافقة الزمالك على ترك اللاعبين الثلاثة، خاصة أن المنتخب في مهمة وطنية، والزمالك دائمًا ما يكون حريصا على دعم المنتخبات باللاعبين.

كان قد تقرر سفر بعثة المنتخب الوطني للمحليين للمغرب يوم 15 أغسطس الجاري، لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب المغربي يوم 18 أغسطس، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 والعودة للقاهرة في اليوم التالي للمباراة.

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من جانبه كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب الوطني، لـ«التحرير» أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيحضر مباراة منتخب المحليين أمام المغرب 13 أغسطس الجاري في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة الثلاثي: أحمد جمعة، حسين الشحات، هشام محمد.

يذكر أن المنتخب دخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وانضم للمعسكر 22 لاعباا هم: عماد السيد ومسعد عوض ومحمد أشرف عبد القادر وعاصم صلاح ومحمد رزق ومحمد أشرف "روقة " ومحمود صلاح ومحمد عنتر ونبيل عماد ومحمد متولي "كناريا" ومحمد جمال وحمادة فاروق وأحمد مودي وطارق أبوالعز ورجب نبيل ومحمود غالي ومحمد جابر وصلاح محسن ومحمد أبو شعيشع وناصر ماهر ومحمد أنور وحسين الشحات.