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في مران الأهلي.. فتحي يغيب ومتعب يتعافى وميدو يغادر

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في مران الأهلي.. فتحي يغيب ومتعب يتعافى وميدو يغادر في مران الأهلي.. فتحي يغيب ومتعب يتعافى وميدو يغادر

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الفيصلي الأردني بالدور نصف النهائي من البطولة العربية، مرانا استشفائيا على هامش تدريبات الفريق الصباحية اليوم الجمعة.

واكتفى اللاعبون بأداء التدريبات الاستشفائية، تحت إشراف محمد أبو العلا، إخصائي التأهيل، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الخميس، بعد أداء مباراة الفيصلي بالدور نصف النهائي من البطولة العربية.

وشهد المران مشاركة وليد سليمان، لاعب الفريق، في المران الجماعي بعد شفائه من الإصابة في العضلة الأمامية، بعد أن تغيب عن مباريات الفريق في البطولة العربية؛ بسبب الإصابة، حيث خضع لتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

واكتفى مؤمن زكريا، لاعب الفريق، بأداء بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة «الجيم» بالنادي، وغاب مؤمن عن المشاركة في المران الجماعي واكتفى بتدريبات «الجيم»، بسبب معاناته من آلام في المعدة، منعته من المشاركة في المران.

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من جانبه شارك عماد متعب، مهاجم الفريق، في مران الفريق الجماعي، بعدما تخلص من إجهاد العضلة الخلفية، وأجرى الجهاز الطبي للفريق فحصا طبيا لمتعب قبل مشاركته في المران، وبعد التأكد من سلامته، شارك اللاعب في المران.

وغادر ميدو جابر، لاعب الفريق المران؛ بسبب شعوره بدوار، لم يستطع معه استكمال المران، وشعر اللاعب بحالة دوار خفيف في أثناء مشاركته في المران، حيث فضل الجهاز الطبي خروجه؛ للحصول على راحة والاطمئنان عليه بخضوعه لفحص طبي.

كما شهد المران خضوع سعد الدين سمير، مدافع الفريق، لجلسة علاج طبيعي وتأهيل داخل صالة الجيم بالنادي، وذلك بعد أن عانى من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، حرمته من المشاركة مع الفريق في مباريات البطولة العربية.

ووضع الجهاز الطبي للفريق برنامج تأهيل مكثفا لـ«سعد»؛ لتجهيزه لمباراة سموحة بالدور نصف النهائي من بطولة كأس ، والمقرر لها 9 أغسطس الجاري.

في المقابل حصل أحمد فتحي، لاعب الفريق، على إذن من الجهاز الفني للفريق، بالغياب عن المران الصباحي اليوم الجمعة، لظروف خاصة.

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