غدا استمرار الطقس الحار على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس، غدا السبت، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على الوجه البحرى القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين نصف متر إلى متر، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 23 31

مطروح 22 31

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 21 33

نخل 18 37

طابا 24 37

الطور 27 36

مرسى علم 29 38

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 29 40

رفح 22 32

كاترين 18 34

سيوة 25 37

المنيا 24 38

الفيوم 25 38

رأس سدر 25 39

أبو سمبل 27 43

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 24 38

سوهاج 27 39

الأقصر 27 41

أسوان 29 42

شلاتين 28 42

حلايب 30 38

الوادي الجديد 25 40

قنا 27 40

نويبع 28 38

السلوم 21 32