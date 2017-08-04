ضبط عاطلين انتحلا صفة شرطي وصحفي للنصب على رجل أعمال بالقليوبية

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على شخصين انتحلا وثالث هارب صفة ضابط شرطة وصحفيين؛ للنصب على رجل أعمال، والاستيلاء منه على مليون جنيه؛ بزعم تكريم أسر الشهداء.

تلقى المقدم محمد عبد الله، رئيس مباحث قسم الخصوص، بلاغا من رجل أعمال يدعى مجدي إسحاق بتلقيه اتصال من 3 أشخاص مسجل باسم "وزارة الداخلية"، أخبره أحدهم أنه يدعى اللواء حسن الزيني، وحاولوا إقناعه أن الوزارة تجمع تبرعات لتنظيم حفل لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، وطلبوا منه دفع مليون جنيه، إلا أنه أخبرهم بعدم قدرته على دفع ذلك المبلغ، مؤكدا أنه سيدفع 100 ألف جنيه فقط.

ووجه اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد حسام الحسيني، توصلت جهوده إلى هوية الجناة، وتم الاتفاق مع المبلغ على مجاراة المتهمين، والاتفاق معهم على الحضور إلى منطقة الخصوص لاستلام المبلغ.

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تمكن العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، من ضبط اثنين من المتهمين وهما: "محمد ع."، و"مصطفى أ."، وأرشدا عن شريكهما الثالث "محمد ع.".

حُرر محضر بالواقعة، وأمر أحمد حبلص، رئيس نيابة الخصوص، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط المتهم الهارب.