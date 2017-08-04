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مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بالمترو والسكة الحديد

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مصراوي Masrawy

مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بالمترو والسكة الحديد

12:18 م الجمعة 04 أغسطس 2017

مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بالمترو والسكة الحديد

مترو الانفاق

كتب - علاء عمران:

تفقد اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، صباح اليوم الجمعة، الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد (محطة سكك حديد القاهرة) وإدارة شرطة مترو الأنفاق بمحطات مترو ( الشهداء، والعتبة، ومحمد نجيب، وأنور السادات) وذلك لمتابعة الحالة الأمنية وحركة سير القطارات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقام اللواء قاسم حسين، بالمرور على محطة سكك حديد القاهر؛ وتبين انتظام الخدمات الأمنية المعينة ونبه بشدة على اليقظة وتفعيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن، ووجه بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية (النظامية، والبحثية) بخلاف مجموعات العمل المتواجدة داخل القطارات كل منطقة في نطاقها بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق إحكام الاجراءات التأمينية.

وقام حسين، بالمرور على مداخل ومخارج المحطة للوقوف على مدى تأمينها وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات، وضرورة تعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات، والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها للعمل بصفة مستمرة وعقب الانتهاء، مؤكدًا على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.

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