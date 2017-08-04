بالفيديو - برق يصعق عامل أسفل طائرة في الولايات المتحدة

كتبت-نرمين الجلاد:

في حادث مروع رصدته كاميرات المراقبة بمطار فلوريدا الدولي بالولايات المتحدة، تعرض عامل بالمطار للصعق بالبرق أثناء تواجده أسفل إحدى الطائرات، قبل سقوطه على الأرض مغشيا عليه.

وحسب ما جاء في موقع"سكاي نيوز"، أن الحادثة تمت في مهبط الطائرات، عندما كان العامل يؤدي مهامه الروتينية.

وأشارت إلى أن أوستن دون 21 عاما كان يعمل عند الجانب الأيمن لإحدى الطائرات عندما هاجمته صاعقة برق، وسقط مغشيا عليه جراء ذلك

وأظهر الفيديو أن أحد زملائه سارع إليه حتى تم نقله للمستشفى مصاباً بنزيف في المخ، إضافة إلى حروق من الدرجة الثالثة من جراء الصاعقة في كل جسمه.

واستغرق علاج دون في المستشفى أسبوعين، حتى تم نقله لمنزله، فيما قالت عائلته إن أمامه رحلة علاج طويلة