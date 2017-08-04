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استخدام "سيشوار" الفنادق ضار بالصحة.. والسبب

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مصراوي Masrawy

استخدام "سيشوار" الفنادق ضار بالصحة.. والسبب

12:28 م الجمعة 04 أغسطس 2017

استخدام "السيشوار" في الفنادق ضار بالصحة.. والسبب

 كتب - هشام عواض:

 بعض الفنادق خاصةً الأعلى سعراً تحرص على وضع بعض الكماليات الإضافية لزبائنها  منها مستحضرات تجميل  أوخدمة الإنترنت "واي فاي"، إلا أن بعض هذه الأغراض لها أضرار صحية خطيرة ربما لا تتوقعها مثل "السيشوار".

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن بعض الفنادق تتيح مجفف الشعر "سيشوار" في الغرف لنزلائها، إلا أن الخطير في الأمر أن هذا الجهاز يتراكم عليه الجراثيم بشكل كبير جدًا، بل وتتخطى حجم الجراثيم في الحمام.

وقالت الدكتور "تشاك جيربا"، أستاذة في علم الأحياء الدقيقة، أن هناك أكثر من مكان في الغرفة لا ينال العناية اللازمة وكذلك بعض الأغراض، خاصة "السيشوار".

وأضافت "جيربا"، إن حمامات الغرف غالبًا ما تنال اهتمام بالغ في التنظيف والتعقيم بوسائل التنظيف، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على بعض الأدوات التي يستخدمها النزلاء، وخاصة "السيشوار" الذي يترك في الغرفة دون تنظيف، وكذلك "ريموت التليفزيون" و"ريموت التكييف".

 

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