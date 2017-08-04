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وفد من قيادة حماس يحضر مراسم تنصيب روحاني

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مصراوي Masrawy

وفد من قيادة حماس يحضر مراسم تنصيب روحاني

10:58 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

وفد من قيادة حماس يحضر مراسم تنصيب روحاني

الرئيس حسن روحاني

غزة- (د ب أ):

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، عن وصول وفد قيادي من مكتبها السياسي إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني.

وقالت الحركة ،في بيان صحفي، إن زيارة وفدها،الذي يترأسه عضو مكتبها السياسي عزت الرشق ويضم ثلاثة من قادتها من ضمنهم صالح العاروري، تأتي تلبية لدعوة من إيران.

واعتبر البيان أن "مشاركة حماس بوفد عالي المستوى يأتي تقديرًا لما تقوم به إيران من دور كبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه وإسناد مقاومته الباسلة".

وأكد بيان حماس حرصها على "تعزيز العلاقة مع الجمهورية الإيرانية وتطويرها خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

يذكر أن علاقات حماس تراجعت مع إيران منذ مغادرة قادتها بالخارج سوريا على أثر بدء الأزمة الداخلية فيها في العام 2011 وانتقالها للإقامة في قطر.

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