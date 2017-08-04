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رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام.. وكمسري: "بلغونا في الفجر"

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مصراوي Masrawy

رفع تذاكر أتوبيسات النقل العام.. وكمسري: "بلغونا في الفجر"

11:35 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

أتوبيسات النقل العام

كتبت - نانيس البيلي:

قررت محافظة القاهرة، رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، بدءاً من صباح اليوم الجمعة، بواقع نصف الجنيه على كل تذكرة.

وقال "علي" كمسري بأحد أتوبيسات هيئة النقل العام خط "العتبة - موتسيان"، إن الهيئة أبلغتهم بالقرار في تمام الخامسة فجراً، وبدأوا في تطبيقه مع انطلاق أول أتوبيس في الخامسة والنصف، مشيراً إلى زيادة قيمة التذكرة على الخط الذي يعمل عليه إلى جنيهين ونصف بدلاً من جنيهين.

وأضاف أنهم تفاجأوا بالقرار مثل المواطنين، وأن بعض الركاب يتذمرون ويبدون استيائهم عندما يعلموا بالقرار، ولذلك يقوم بإبلاغ الركاب بالزيادة قبل انطلاق الأتوبيس ويشير إليهم على السعر الجديد المدون على التذكرة.

"الخميس ده بقى للحكومة خلاص".. قالها "مصطفى" العامل بإحدى ورش إصلاح السيارات، مضيفًا أن الدولة أصبحت تفاجئ المواطنين بقرارات صباح يوم الجمعة والتي يكون أغلبها متعلق بزيادات في الأسعار "عشان الناس بتبقى إجازة ونايمة في بيوتها".

بينما يرى "أحمد" الشاب الثلاثيني أن الزيادة طبيعية وغير مؤثرة وأنها منطقية مع ارتفاع أسعار الوقود، لأن الأتوبيس الواحد يمر بعدد كبير من المحطات، كما أنه لم يرتفع سعره منذ فترة طويلة.

وعبر "طاهر" الرجل السبعيني عن استيائه من الزيادة المفاجئة، مشيراً إلى أنه لا يستقل أي وسيلة نقل غير أتوبيسات النقل العام لأنها الأقل سعراً وتتناسب مع معاشه الذي لا يتجاوز 1600 جنيه، موضحًا أنه سيتكبد زيادة قدرها جنيهان حيث يستقل أتوبيسان للذهاب إلى مشواره ومثلهما في العودة.

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مصراوي Masrawy

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