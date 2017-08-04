نادال يقترب من صدارة التصنيف العالمي في مونتريال

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بات طريق الإسباني رافائيل نادال للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي في لعبة التنس مفروشًا بالورود، وذلك بعد إعلان المصنف الأول عالميًا أندي موراي انسحابه من المشاركة في بطولة مونتريال للأساتذة التي ستبدأ منافستها الأسبوع المقبل بسبب إصابة في الفخذ.

وبات نادال بالحاجة للوصول إلى نصف النهائي لضمان العودة إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ شهر يونيو من عام 2014، وسبق أن بقى اللاعب الإسباني البالغ من العمر 31 عامًا 141 أسبوعا من قبل في المركز الأول.

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ووصل أندي موراي إلى صدارة التصنيف العالمي في شهر نوفمبر الماضي وحافظ على ذلك المركز لـ39 أسبوعا، وأصبح اللاعب رقم 26 الذي يحتل صدارة التصنيف العالمي وأول بريطاني يحقق هذا الإنجاز.

الجدير بالذكر أن روجر فيدرير يبقى من أبرز المرشحين للعودة إلى صدارة التصنيف العالمي أيضًا خلال الشهر الحالي، ولكنه لن يتمكن من تحقيق هذا الأمر في بطولة مونتريال القادمة.