«مبابي» يقترب من الريال.. و«بيل» صداع في رأس زيدان

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يواصل نادي ريال مدريد العمل لحسم صفقة المهاجم الفرنسي الشاب ونجم موناكو كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن هنالك عدة عوائق أمام الصفقة، حسب ما كشفت عنه صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة.

وحسب الصحيفة اتفق ريال مدريد مع موناكو في وقتٍ سابق على شراء مبابي مقابل 150 مليون يورو، إلا أن انتقال نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو زاد من مطالب موناكو، حيث أصبح موناكو يريد الحصول على 180-190 مليون يورو بعد صفقة نيمار القياسية إلا أن ريال مدريد ينوي حسمها بنفس السعر الذي قدمه بجانب وضع 30 مليون يورو مكافآت.

وأكدت ماركا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يريد التعاقد مع مبابي إلا بعد بيع أحد الثلاثي كرستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيما، حيث يرى أن المداورة بين اللاعب الفرنسي وBBC ستقلل من فرص الاحتياطيين مثل إيسكو وماركو أسينسيو في اللعب.

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ولا ينوي ريال مدريد بيع رونالدو بينما بنزيما لاعب مقرب من فلورنتينو بيريز وزيدان، ليكون بيل الأقرب للرحيل في ظل رغبة مانشستر يونايتد وبشكلٍ أقل تشيلسي في التعاقد مع اللاعب الويلزي.

ويضع ريال مدريد مبلغ 100 مليون يورو مقابل بيع بيل، في حين أن العائق الأكبر رغبة اللاعب، الذي أكد رغبته بالبقاء بعد تجديد عقده حتى عام 2022.