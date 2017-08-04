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هازارد يوافق على الانضمام لبرشلونة

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هازارد يوافق على الانضمام لبرشلونة هازارد يوافق على الانضمام لبرشلونة

التحرير

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ذكر موقع دون بالون الإسباني، اليوم الجمعة، أن الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي قد وافق على الانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف الموقع أن إدارة برشلونة تبحث عن بديل للاعب البرازيلي نيمار الذي انضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي، عقب دفع جناح البلوجرانا قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده المقدر بـ222 مليون يورو.

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وأشار الموقع إلى أن برشلونة يريد التعاقد مع هازارد لأنه يعتبر الوحيد القريب من طريقة لعب البرازيلي نيمار، وسيشكل ثلاثيا هجوميا جيدا بجانب ميسي وسواريز.

وأضاف الموقع أن اللاعب بدوره الذي ارتبط اسمه من قبل بالانتقال لريال مدريد قد أبدى موافقته على الرحيل هذا الصيف، ولكن ستكمن المشكلة في قرار النادي اللندني الذي لا يرغب في الاستغناء عن خدمات النجم البلجيكي.

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التحرير

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